"Буде досить складно": Тимочко пояснив заяву генерала Павлюка про критичну фазу війни в найближчі місяці

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Павлюк напередодні заявив, що на фронті критична фаза настане у найближчі два місяці. Оскільки допомога США тільки починає надходити на лінію фронту, командування російської окупаційної армії посилює тиск, щоб виснажити недостатньо забезпечені українські війська.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телемарафону пояснив заяву генерала Павлюка.

Тимочко наголосив, що Олександр Павлюк обізнаний найкраще щодо стану справ у Сухопутних військах.

"Він прекрасно розуміє і знає ситуацію. Про це (критичну фазу війни - ред.) між іншим говорить не тільки Павлюк, але й військова розвідка, і навіть наше вище військово-політичне керівництво держави. Всі в один голос заявляли, що ситуація буде досить серйозною і складною як на полі болю, так і в цілому для України, не з'явилася на рівному місці. Це причинно-наслідковий зв'язок з тими подіями, що відбувалися на міжнародній політичній арені, в Європі і Америці, зокрема з затримкою допомоги Україні. Багато питань до тих міжнародних лідерів, які не дотримували своїх зобов'язань. Це не просто на рівні обіцянок, а зобов'язань надати підтримку зброєю та засобами ураження ворога. Нічого не залишається в цьому житті безслідно, на жаль", - пояснив Іван Тимочко.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ також додав, що всі ці події показали, що зараз буде ситуація дуже серйозна в Україні.

"Але це говориться це не для того, щоб нагнати додаткову паніку чи створити якесь непорозуміння в суспільстві. Це для того, щоб суспільство розуміло – ми опиняємося перед викликами. Але тривалість цих проблем вирішиться в таких приблизно термінах. Буде закриватися ця проблема, поставки зброї почалися, засоби ураження надходять", - резюмував Іван Тимочко.

Нагадаємо, Генштаб у зведенні повідомив, що війська РФ активізувалися на багатьох напрямках.

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