"Буде другий раунд за пару років": Арестович на 100% впевнений у новому зіткненні Росії з Україною

"Буде другий раунд за пару років": Арестович на 100% впевнений у новому зіткненні Росії з Україною

На думку радника керівника ОП, таких масштабів як зараз вже не буде.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що між Україною та Росією буде ще одна війна через пару років і що вона невідворотна.

Про це він сказав в ефірі програми "Антиподи" Сергія Іванова.

"Буде другий раунд за пару років. Другий і третій. Другий раунд невідворотний. Росія буде накопичувати сили, щоб почати другий раунд війни", - заявив Арестович та наголосив, що це 100% буде.

На думку радника керівника ОП, таких масштабів як зараз вже не буде, проте нова війна буде у вигляді окремої операції на окремому напрямку.

"Такого масштабу вже не буде. Вони просто не здатні. Бо ми попереджали їх, що вони втратять боєздатність на десятки років. Боєздатність ту, яка була… Це буде операція меншого масштабу, присвячена, наприклад, відрізанню нас від Азовського моря остаточно, або захоплення Харкова, або вихід на кордони так званих "ЛДНР" в адміністративних проекціях, які вони визнали напередодні війни. Окрема операція на окремому напрямку. Але те, що Росія не заспокоїться, більше того, незалежно від того, хто буде владою в РФ, зіткнення України і Росії неминуче. Ще декілька зіткнень до 2032-2035 років", - зазначив Арестович.

Він вважає, що це буде подібно до ситуації в Ізраїлі, де війна перетворилася на боротьбу з терористами, але там вони змагаються за Храмову гору, а ми за Печерську лавру.

"Це екзистенційний конфлікт, який належить до стану конфліктів, які людство ще не вміє вирішувати. Претензії будуть виникати знов і знов, допоки ми на метаісторичному рівні це не вирішимо і не заберемо спадщину Київської Русі або поки ми не вибудуємо ланцюжок, де руси 3 століття і 26 століття - це ми, українці", - говорить Арестович.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 43-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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