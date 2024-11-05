"Буде дуже важко": експерт оцінив, чи слід запровадити в ЗСУ дивізійну систему

Олександр Коваленко зазначив, що через кілька місяців доведеться зіткнутися з нагальнішими проблемами. Йдеться про питання не лише на рівні управління, а й на рівні формування ліній оборони, рубежів, зведення фортифікаційних споруд та інших аспектів.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що на сьогодні є важливіші питання, ніж перехід української армії на дивізійну систему.

Таку думку Коваленко висловив у ефірі "Еспресо".

За словами аналітика, якщо підіймати тему змін в українському війську на тактичному чи іншому рівні, слід перш за все акцентувати на питаннях оборони.

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"Загальна зміна структури та повна переформатизація управління військами – складний процес, який буде дуже важко здійснити. Скоріш за все, це було б доцільно робити під час оперативної паузи в зоні бойових дій", – висловися Коваленко.

Він зазначив, що через кілька місяців доведеться зіткнутися з нагальнішими проблемами. Йдеться про питання не лише на рівні управління, а й на рівні формування ліній оборони, рубежів, зведення фортифікаційних споруд та інших аспектів.

"Наприклад, тема формування класичних протипіхотних загороджень по лінії бою взагалі не підіймається, на жаль. У широкому контексті тема батальйонів і артилерії, особливо на рівні рота – взвод також не обговорюється. Більшість говорять про наші дрони, FPV-дрони та війська, пов’язані з цією компонентою, але інші роди військ та компоненти, які будуть потрібні в 2025 році, ігноруються", – розповів оглядач.

Він наголосив, що російські війська фактично зараз переходять на зовсім інший формат ведення бойових дій. Так, 2025 року це буде здебільшого піхотна компонента з використанням великої кількості бійців для формування маршових батальйонів.

"Нам потрібно буде діяти відповідним чином, але адаптація на цьому рівні також не відбувається. Ми вже починаємо відчувати вплив маршових батальйонів. Майже 42 тисячі знищених російських окупантів – це одна з хвиль надмірного людського ресурсу, який потім захлине всю лінію бойового зіткнення в 2025 році", – пояснив Коваленко.

До слова, напередодні заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив про серйозну проблему ЗСУ. За його словами, зараз не треба створювати нові бригади, натомість – укомплектувати старі.

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