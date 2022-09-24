"Буде фарш": експерт пояснив, яка доля чекає на мобілізованих росіян в Україні

Росія планує перекинути до України 300 тисяч резервістів. Як заявив Володимир Путін, призову на військову службу підлягатимуть "передусім ті, хто проходив службу в лавах збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід". Він не приховував, що рішення про мобілізацію продиктоване необхідністю зміцнити лінію бойового зіткнення між російськими та українськими військами, наголосивши на її довжині - понад тисячу кілометрів.

Чи зможе мобілізація допомогти росіянам виграти війну проти України - пояснив військовий експерт Олександр Коваленко в інтерв’ю ТСН.ua.

"Ми розуміємо, що мобілізація взагалі не допоможе. Деякі підрозділи вони не триматимуть на території Росії для підготовки. Місяць чи два не достатньо, щоб підготувати військового, не те, що професійного. Вони використовуватимуть ті терміни, які проголосив Геннадій Зюганов - два тижні. Тобто ми їх можемо побачити наприкінці жовтня – початку листопада. Якісної складової ці підрозділи не матимуть, виключно кількістю. Це фактично буде фарш. Але найцікавіше інше – сьогодні на території України присутня велика кількість саме російських окупаційних підрозділів, які потребують від літа ротації. Не вистачає підрозділів та ресурсів для ротації", - сказав він.

Нагадаємо, 21 вересня під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.