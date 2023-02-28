"Буде глобальніший наступ РФ": у Раді повідомили, коли очікувати удару окупантів і які області в небезпеці

Весною російська армія може розпочати більш масштабні наступи із застосуванням більшої кількості озброєння, техніки.

Про це розповів секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, військовослужбовець Роман Костенко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я вважаю, що все, що зараз відбувається, це дійсно є наступ, але він є локальним і попереднім… Він і не закінчився, ми бачимо, що вони атакували ще від осені. Вони наростили резерви за рахунок виходу з правобережного херсонського плацдарму, там вони фактично не мали успіху, коли перекинули резерви. На тих напрямках, куди перекинули і почали наступ – це певні активні дії із захоплення наших територій", - сказав політик.

За його словами, зараз росіяни не можуть вести повномасштабний наступ і використовувати всі свої можливості.

"Вони зараз накопичують війська і це буде глобальніше. Все-таки навесні ми побачимо більш масштабні наступи із застосуванням більшої кількості озброєння, техніки. Противник розраховує на весняну компанію, щоб розгорнутись більше на Донецькому і на Запорізькому напрямках", - попереджає він.

На думку Костенка, в окупантів все ще постає завдання захопити сухопутний коридор у Крим, тобто все Лівобережжя України.

"Вони хочуть будь-якої мети досягти – ось Донецька, Луганська область. Паралельно це буде Запорізьке та ще два напрями, на нашу думку, – допоміжні удари у Сумській чи Харківській областях", - повідомив нардеп.

Наразі ж на кордонах біля Сумської області у ворога немає сильних накопичень.

"Щоб утримувати наші війська і зробити певні дії, там є війська. Але накопичення може відбутися за тиждень-два. Це те, про що ми думаємо і те, що ми знаємо. А як воно буде – невідомо, все може змінитися кожного дня", - підсумував він.

Нагадаємо, генерал-майор Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва на початку повномасштабної війни, заявляв, що Росія має намір спробувати здійснити ще один масштабний наступ. Втім, на його думку, він буде для неї програшним.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що російські війська можуть здійснити спробу наступу в Харківській чи Запорізькій областях.

Своєю чергою, доброволець з Ізраїлю пояснив, чи здатна РФ провести наступ на Харків або Київ.

Натомість начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявляв, що "великий" наступ Росії, про який багато говорили останні два місяці, вже триває.

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