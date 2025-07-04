"Буде і 1000 одиниць на добу, і більше": в ЗСУ розповіли, скільки "Шахедів" Росія планує запускати по Україні

Шахеди / © ТСН.ua

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Росія продовжує масово нарощувати виробництво безпілотників-камікадзе типу «Шахед», які є дешевими, але надзвичайно ефективними в умовах сучасної війни. Наразі ворог здатен випускати до 1000 дронів на добу.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді (Мадяр).

«Буде і 1000 одиниць на добу і більше. Нікого не лякаю. Аналіз розвідданих», — наголосив він.

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За його словами конструкцію шахедів постійно вдосконалюють.

«Холодною головою увімкнути клепку слід. Негайно і усім, хто у темі», — дадав «Мадяр».

Коментувати антишахедні заходи він відмовився, однак, зазначив, все, що можна було анонсувати, вже озвучено.

На фоні таких загроз українським силам ППО доведеться діяти ще рішучіше, адаптуючись до нової тактики ворога.

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Нагадаємо, останні атаки російських дронів-камікадзе «Шахед» свідчать про зміну тактики Кремля. Росіяни зосереджують удари на одному-двох великих містах, намагаючись завдати максимальної шкоди й обійти українську протиповітряну оборону.

Такий підхід ускладнює роботу мобільних вогневих груп і знижує ефективність систем ППО. Окрім того, ворог активно застосовує дрони-приманки, щоб виснажити оборону України та дезорієнтувати протиповітряні системи.

При цьому, війна дронів виходить на новий рівень: ударні безпілотники Shahed-136, які Росія масово виробляє під назвами «Герань-2» та «Гарпія», стали не тільки основним засобом далекобійних атак за кількістю, а й перевершили ракети за вагою бойових зарядів. В одному залпі ці дрони несуть у кілька разів більше вибухівки, ніж ракети.

Україна може відповісти зенітними дронами — автономними або напівавтономними апаратами, здатними перехоплювати повітряні цілі. Їх можна виготовляти на українських підприємствах із наявних комплектуючих, при цьому вартість одного такого дрона буде значно нижчою за ціну «Шахеда», навіть враховуючи, що цей дрон дорожчий за типовий FPV.

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Розробка таких систем потребує нового підходу: FPV-дрони залежать від навичок оператора та якості відеокамери, особливо в нічних умовах, що підвищує вартість і ризик промаху. Для масового виробництва необхідно впровадити машинне бачення, яке дозволить дрону самостійно наводитись на ціль.