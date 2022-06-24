"Буде і вже незабаром": Кулеба заявив, що Україна працює над прискоренням процесу постачання зброї

"Буде і вже незабаром": Кулеба заявив, що Україна працює над прискоренням процесу постачання зброї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, чи допоможе кандидатство в ЄС прискорити постачання зброї в Україну.

Боротьба за отримання кандидатства в ЄС не заважала Україні паралельно працювати над прискоренням постачання зброї.

Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону.

"Безумовно, прямого зв'язку між кандидатством і поставками зброї немає. Але, повірте мені, що навіть в найбільш гарячі дні боротьби за кандидатство ми ніколи не припиняли боротися і за те, щоб якомога більше зброї прийшло в Україну, якомога швидше. Буквально сьогодні було дві наради у президента з цього приводу. І я хочу запевнити кожного солдата, який зараз боронить державу, в тому, що зброя буде і вже незабаром її буде більше. Ми прискорюємо ці процеси спільними зусиллями. І партнери також бачать, що нам потрібно більше зброї і чітко знають, яку саме зброю нам потрібно передати", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що надання кандидатських статусів до ЄС Україні та Молдові є політичним сигналом у цих обставинах. А сам вступ до Євросоюзу розтягнеться на роки.