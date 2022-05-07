Буде інтенсивнішою і принесе ще більше жертв: у НАТО назвали час вирішальної фази війни в Україні

Буде інтенсивнішою і принесе ще більше жертв: у НАТО назвали час вирішальної фази війни в Україні

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вважає, що війна в Україні може тривати ще довго. Однак вирішальна фаза розпочнеться вже у найближчі тижні.

Про це 5 травня повідомила Al Jazeera.

"Ми вступаємо у вирішальну фазу війни, яку Росія веде проти України. Очікуємо, що найближчі тижні будуть вирішальними", - сказав Джоане.

За його словами, війна може тривати ще певний проміжок часу після цієї вирішальної фази. Він додав, що війна буде інтенсивнішою і принесе ще більше жертв.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив – Росія вважає, що не буде притягнута до відповідальності за скоєні в Україні воєнні злочини через загрозу ядерної зброї.

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