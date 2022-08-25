"Буде класична Третя світова": Клімкін припустив, що НАТО може стати частиною війни в Україні

Війна Росії проти України може стати класичною Третьою світовою, якщо війська НАТО вступлять до неї.

Український дипломат Павло Клімкін наголошує, що дискусії з цього приводу ведуться від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Таке припущення в ефірі Радіо НВ сказав Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України у 2014−2019 роках.

"Вони офіційно кажуть, що не хочуть стати частиною цієї війни. Наголошую: вони вже є на нашому боці, але формально не частиною нашої війни. Тим не менш, дискусії про це ведуться. І в НАТО вже починають розуміти, що можуть виникнути у майбутньому умови, за яких вони стануть формально частиною цієї війни. І це буде класична Третя світова", - зауважив Клімкін.

Він додав, є ймовірність, що формально у війну також вступить Захід. За словами Клімкіна, якщо раніше про це говорили за закритими дверима, тепер ці дискусії відбуваються вголос.

"Є значна ймовірність, що Захід формально вступить в цей конфлікт. Про це вже говорять вголос. Раніше про це говорили тільки в закритих дискусіях. Всім прекрасно зрозуміло, що Захід припинив дотримуватися тактики "а як би чого не вийшло". Так, вони і далі намагаються уникнути ескалації, але логіка "а як би чого не вийшло" поступово відсувається", — переконаний Клімкін.

Нагадаємо, за даними американських аналітиків, За п'ять місяців ЗСУ відбили в росіян території розміром з Данію.

Європейці шоковані українськими біженцями - зовсім не безпорадні й одразу шукають роботу

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.