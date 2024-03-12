"Буде ланцюгова реакція": Гетьман про можливі події у російській армії після прориву кордону РФ

Майор запасу НГУ припустив, що в разі переходу хоча б одного батальйону ВС РФ на бік добровольчих формувань росіян, які воюють проти путінського режиму, по всій армії загарбників може піти ланцюгова реакція.

Військовий оглядач, майор запасу НГУ Олексій Гетьман вважає, що прорив кордону РФ бійцями легіону "Свобода Росії", РДК і “Сибірського батальйону", який відбувся вранці 12 березня, став викликом для Путіна та його режиму.

Про це ветеран російсько-української війни розповів в ефірі Еспресо. tv.

"Рейд бійців легіону "Свобода Росії" відрізняється від попередніх. Росіяни з переляку почали казати, що вже знищили танки та броньовані машини, знешкодивши понад 100 бійців. Тобто росіяни будуть змінювати свою пропагандистську риторику, тому що такими повідомленнями вони підтвердили, що це потужне військове угрупування, яке має військову техніку й може контролювати населені пункти. Сьогодні було звернення одного з добровольців, де він сказав, що вони йдуть звільняти власну землю. Що таким чином вони прийшли проголосувати та допомогти росіянам обрати того, кого вони хочуть і не боятися", – зазначив Олексій Гетьман.

За його словами, це дуже серйозний рейд, який має політичний та емоційний підтекст.

"Зараз ця інформація набиратиме обертів. Про це почують багато військовослужбовців регулярної армії, які перебувають на лінії зіткнення. А там існує дідівщина, там немає поваги командирів до своїх підлеглих. І багато хто може замислитися, чи не варто продовжувати бойові дії, але в інший спосіб, щоб воювати проти путінського режиму. Якщо відбудеться, що якісь один підрозділ на рівні батальйону російської армії перейде на бік цих російських легіонерів, то може відбутися ланцюгова реакція по всій російській армії", – розповів військовий оглядач.

Нагадаємо, танки військових “Легіону Свобода Росії”, РДК і “Сибірського батальйону”, до яких входять громадяни Росії, 12 березня перетнули кордон РФ. Представники легіону та РДК зробили термінові заяви й розповіли про перші успіхи.

Відомо, що бої тривають у Грайвороні, Березовому, Горьковському, Бєлгороді, Шебекіно, Козинці та у селищі Тьоткіно Курської області.

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