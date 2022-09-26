"Буде ліквідований особисто": дипломат пояснив, як зупинити ядерний шантаж Путіна

Путіна можна зупинити двома шляхами: або донести, якими будуть наслідки ядерного удару по Україні для Росії і нього самого, або передати Україні ядерну зброю.

Про це в ефірі Апостроф TV заявив дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко.

"Я не знаю, що було неофіційними каналами передано росіянам. Дійсно, ми не можемо цього знати. Але те, що лунають заяви, що буде відповідь на застосування ядерної зброї конвенційною зброєю, то для Путіна це відчиняє двері. Будь ласка, використовуйте. Відповідь буде, але конвенційною зброєю. В нього така територія, що він не помітить, де застосують ту конвенційну зброю, навіть якщо Альянс застосує чи США, чи Велика Британія. Його треба попередити однозначно, що якщо він застосує ядерну зброю, то отримає ядерну відповідь або буде знищений фізично. Щоб йому передали, що він буде ліквідований особисто, якщо потягнеться до червоної кнопки. Це достатній момент", - пояснив Осипенко.

За словами дипломата, ще однією гарантією може стати передача Україні ядерного озброєння.

"Передати Україні декілька ядерних бомб і сказати йому, що в України вже є на території засоби доставки і декілька ядерних боєприпасів. Якщо ви вдарите по території України, Україна вдарить по території росії. Я вважаю, це достатній рівень, який може зупинити його, тому що він зараз у безвихідній ситуації, він небезпечний зараз. Оточення його може розуміти ці сигнали, а йому просто діватися нема куди. Якщо він програє в Україні, його фізично знищать", - зазначив експерт.

Раніше російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський заявив, що Володимир Путін залишився в ізоляції після "загравання з ультрафашистами та обміну полоненими". На його думку, для Путіна 30 вересня може стати 30 квітня Адольфа Гітлера, коли той скоїв самогубство.

Погрози ядерним ударом: як світ зможе протистояти Путіну

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