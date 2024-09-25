"Буде максимально концентрований удар": експерт стривожив сценарієм можливих атак Росії по АЕС

Росія може здійснити атаки на українські атомні електростанції із застосуванням одночасно 200-300 засобів ураження різних типів.

Про це розповів головний редактор Defense Express Олег Катков у коментарі для "Еспресо".

"Стосовно потужностей та запасів засобів ураження ворога. Якщо дійсно росіяни атакують наші АЕС, то це буде максимально концентрований удар. Імовірно, це буде удар не по самих енергоблоках, а по інфраструктурі, щоб вивести з ладу АЕС. Втім, це теж буде удар по ядерному обʼєкту. Для такої атаки росіяни можуть застосувати понад сотню літальних апаратів різних типів. Тобто, будуть летіти дрони, завданням яких буде перенавантажити нашу систему ППО. Також будуть використовуватись крилаті та високошвидкісні ракети типу "Кинджал"", – зазначив Катков.

Він підкреслив, що важливо розуміти одну річ – будь-яка протиповітряна та протиракетна оборона може бути продавлена, якою б щільною вона не була. Тож і українська система ППО та ПРО може не впротарись з такою масованою атакою.

"Завжди є питання щодо заряджених ракет в ЗРК та самої кількості систем ППО. Якщо навіть виділити на кожну нашу АЕС по одній системі Patriot, до неї теж потрібні системи прикриття. Попри це все, через кількість засобів ураження, які може використати ворог, системи ППО та ПРО можуть не збити всі ці літальні апарати", – наголосив експерт.

Олег Катков додав, що росіяни безумовно це розуміють. Тому, є висока ймовірність, що для атаки на українські ядерні об'єкти вони застосують 200-300 ракет та БПЛА одночасно.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН шокував заявою про те, що Росія хоче атакувати три українські АЕС. За його словами, із наближенням третьої зими цієї війни, Росія знову намагається знищити українську енергетику, і Україна має докази про наміри російських окупантів.

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