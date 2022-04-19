"Буде можливість повернутися до спорту": Кличко поділився, чим займеться після перемоги України у війні

"Буде можливість повернутися до спорту": Кличко поділився, чим займеться після перемоги України у війні

Після війни мер столиці Віталій Кличко планує повернутися до спортзал та налагодити тренування.

Про це він розповів в етері програми “Сніданок з 1+1”.

За словами міського голови, після закінчення бойових дій та цілодобової праці він хоче повернутися до фізичних навантажень у спортзалах.

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“Коли закінчиться марафон роботи 24 години на добу, сподіваюсь, що буде можливість повернутися до спорту. Тому що це частина мого життя. Я захопився стрибками з парашутом. Цієї весни хотів перейти з тандему на інший клас”, - розповів Віталій Кличко.

Але зробити це, наголошує мер столиці, буде можливо після того, як наше українське небо буде вільне.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та мер столиці Віталій Кличко об'єднали свої сили навколо боротьби зі спільним ворогом.

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