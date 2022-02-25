"Буде найстрашніший день": від російського ворога сьогодні чекають посилення наступу

Населення просять бути готовими, але не панікувати.
Сьогодні від росіян очікують в Україні повітряні удари, і десанти, і вклинення, і оточення.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович о другій годині ночі на своїй сторінці в соціальних мережах..
Він зазначив, що зараз практичне вклинення на нашу територію склало в середньому сорок кілометрів. "ППО збереглося, війська боєздатні, ми застосовуємо і авіацію (тому, коли ви чуєте звуки літаків, це цілком можуть бути наші, як сьогодні, коли вони збивали російські гелікоптери над Гостомелем). Загалом, у них провал насправді. Провал і першого удару та наступних планів. Героїчна оборона наших військ, чудеса, які показують наша армія, прикордонники, нацгвардія, інші структури, є головною умовою та головною причиною цього провалу: Чернігів, Суми, Київ, Харків, вся зона ООС, Херсон", - написав він.
Він повідомляє, що сьогоднішній день буде важчим, але і легшим, бо вже відомо до чого треба бути готовими. "Тож завтра буде найстрашніший день. Страшніше, ніж сьогодні.
Завтра вони включать усі свої можливості, щоб зламати нас психологічно і – на полі бою. Але, з іншого боку, вже буде й легше. Ефекту раптовості немає, звичка почала утворюватися, десантами нас не налякаєш", - зазначив він.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Після 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, у Харкові, Одесі та інших великих містах.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.