"Буде найстрашніший день": від російського ворога сьогодні чекають посилення наступу

Населення просять бути готовими, але не панікувати.

Сьогодні від росіян очікують в Україні повітряні удари, і десанти, і вклинення, і оточення.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович о другій годині ночі на своїй сторінці в соціальних мережах..

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Він зазначив, що зараз практичне вклинення на нашу територію склало в середньому сорок кілометрів. "ППО збереглося, війська боєздатні, ми застосовуємо і авіацію (тому, коли ви чуєте звуки літаків, це цілком можуть бути наші, як сьогодні, коли вони збивали російські гелікоптери над Гостомелем). Загалом, у них провал насправді. Провал і першого удару та наступних планів. Героїчна оборона наших військ, чудеса, які показують наша армія, прикордонники, нацгвардія, інші структури, є головною умовою та головною причиною цього провалу: Чернігів, Суми, Київ, Харків, вся зона ООС, Херсон", - написав він.

Він повідомляє, що сьогоднішній день буде важчим, але і легшим, бо вже відомо до чого треба бути готовими. "Тож завтра буде найстрашніший день. Страшніше, ніж сьогодні.

Завтра вони включать усі свої можливості, щоб зламати нас психологічно і – на полі бою. Але, з іншого боку, вже буде й легше. Ефекту раптовості немає, звичка почала утворюватися, десантами нас не налякаєш", - зазначив він.