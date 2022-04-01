"Буде непросто": Арестович попередив російських окупантів, що в Маріуполі не варто чекати на успіхи

"Буде непросто": Арестович попередив російських окупантів, що в Маріуполі не варто чекати на успіхи

Він повідомив про звільнені українськими військами села в Запорізькій області "в досить неприємний для противника бік".

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що Москва чекає на успіхи у районі ООС, зокрема Маріуполя, водночас попередивши, що окупантам там буде непросто.

Про це Арестович сказав у розмові з російським адвокатом та блогером Марком Фейгіним.

"Не просто чекає, а добивається, наступає", – сказав радник керівника ОП у відповідь на тезу адвоката про те, що Москва нібито чекає на якісь успіхи в районі ООС, Маріуполя.

"Але щось мені здається, що будуть складності з цим – добитися успіху там – що в Маріуполі, що в зоні ООС. Підказує мені якось відчуття, що буде непросто. Особливо якщо подивитися на деякі дії ЗСУ, які офіційно оголошують на півдні Запорізької області. Оцінювати цю інформацію не буду. Але якісь села звільнені оголошують. Села звільняють в досить неприємний для противника бік, до Маріуполя. Мало що там може статися", – розповів Арестович.

Нагадаємо, радник керівника президентського офісу також описав, як російські війська відходили з напрямків Києва та Чернігова.

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