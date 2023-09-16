"Буде неймовірно важко": дипломат США пояснив складність витіснення окупантів військовим шляхом

Ексрадник держсекретаря США зазначив, що Путін може опинитися в неприйнятній військовій та економічній ситуації в Криму.

Україні буде неймовірно важко витіснити всі російські війська з Донбасу, Криму та інших територій, які зараз є окупованими. Саме для цього ракети ATACMS, і винищувачі F-16 є вкрай необхідними.

Про це ексрадник держсекретаря США Метью Брайза сказав у програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Але навіть з таким озброєнням легко не буде, тому що Путіну байдуже скільки російських солдатів буде вбито в бою. Росія має велике населення, а також майже необмежені запаси бомб. Тому буде дуже важко просто витіснити Росію військовим шляхом", - зазначив він.

За його словами, великі сподівання покладаються на знищення ворожої логістики. Україна має продовжити використовувати високоточні керовані боєприпаси, безпілотники та інше обладнання, щоб знищити Кримський міст, розширивши свій наступ.

"ЗСУ прорвуть першу і перейдуть до другої лінії оборони Росії на північ від Криму і на північний захід від Маріуполя", - пояснив Брайза.

Метью Брайза також додав, що Путін може опинитися в неприйнятній військовій та економічній ситуації в Криму.

"Якщо український контрнаступ зможе також відрізати логістичний маршрут з Росії через Донецьк, Маріуполь на південь до Криму, то Росія опиниться в дуже складній ситуації, не маючи можливості здійснювати постачання до Криму. А якщо додати ще й українські ракети "Нептун", які становлять загрозу Чорноморському флоту РФ, то Путін незабаром може опинитися в неприйнятній військовій та економічній ситуації в Криму. І тоді йому доведеться сісти за стіл переговорів", - резюмував Метью Брайза.

Нагадаємо, експерт розповів, що звільнення Андріївки відкриває ЗСУ можливість просуватися у двох напрямках.

Читайте також: