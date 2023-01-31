Буде нова хвиля нашестя орди: у ГУР повідомили, яке завдання намагатиметься виконати Герасимов у березні

Очільник Кремля Володимир Путін не змінив стратегію щодо захоплення України, тож поставив завдання начальнику Генштабу збройних сил РФ, генералу Валерію Герасимову окупувати Донбасу і вийти на адмінкордони Донецької області у березні.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Путін і сучасна Росія не змінили стратегічних завдань і будуть спроби наступальних дій й надалі. Нова хвиля мобілізації вже триває в Росії. Вочевидь, буде нова хвиля нашестя цієї орди. Відомо, що після нових кадрових змін, завдання, яке поставив Герасимову Путін - це окупація Донбасу і вихід на адмінкордони Донецької області на березень місяць. Це означає, що у лютому-березні очікується загострення на фронті", - зазначив Юсов.

Він додав, що вже значну частину частково мобілізованих росіян з першої хвилі вже відправлено на фронт. Інших, яких ще навчають, у вигляді гарматного мяса відправлять слідом.

"Цілком реалістично, що буде ще одна хвиля", - додав Юсов.

Додамо, що надумку аналітиків, очільник Кремля призначив Герасимова командувачем окупаційного угруповання військ РФ в Україні задля вирішення проблем російської армії.

Раніше військові експерти зазначали, що Герасимов змінить тактику завдання масованих ракетних ударів.