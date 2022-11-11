Буде певна пауза: експерт розповів, чи продовжать ЗСУ тиск на росіян біля берега Дніпра

Збройні сили України не зупиняться у своєму тиску на російські окупаційні війська та продовжать контрнаступ і після звільнення Херсона.

Такої думки дотримується військовий експерт Іван Ступак.

"Після звільнення Херсона, українська наступальна операція зі звільнення наших територій обовʼязково триватиме. Єдине, наразі може бути певна пауза, щоб підтягнути резерви. Також потрібно кожен населений пункт повністю зачистити, а для цього потрібен час. У всі населені пункти повинні зайти та відновити роботу адміністрації, поліція та соціальні служби", – зазначив Ступак.

На його думку, контрнаступ ЗСУ триватиме.

"Наші військові будуть продовжувати тиснути на росіян біля берега Дніпра. Проте я не можу спрогнозувати наступне просування наших військ. Ніхто не збирається зупинятись. Ніхто не очікує на якісь переговори з росіянами. Контрнаступ ЗСУ буде продовжуватись. Тільки просування наших військ і крапка", – сказав експерт.

За словами військового експерта Олега Жданова, форсування водної перешкоди – річки Дніпро – досить складна військова операція, тож поки не розглядається.

Відомо, що тікаючи з Херсона, російські загарбники підірвали ТЕЦ і телевежу, зруйнували Антонівський міст.

Після деокупації Херсона подальший наступ ЗСУ може початися із Запорізької області.