Буде повтор атаки такого ж рівня: Світан попередив про масовані ракетні удари по Україні і назвав дати

Напередодні РФ застосувала "Кинджали", "Іскандери" та "Калібри", чотири з яких випустили з підводного човна.

Протягом кількох діб на Україну чекають повторні атаки такого ж рівня, що і у ніч проти 8 травня, тому найближчими 3-4 днями потрібно бути дуже обережними, особливо у нічний час.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан сказав про це "24 Каналу".

РФ має на меті знищити енергосистему України, адже в основному ракети та дрони летіли по енергооб'єктах.

Сама по собі атака була досить стандартною, хоча зараз росіяни і використовують велику кількість модифікації ракет, зауважив Світан.

За його словами, армія РФ застосувала "Кинджали", "Іскандери" та "Калібри", чотири з яких випустили з підводного човна. Було 45 ракет Х-101 та Х-555, а також кілька керованих ракет авіаційного базування Х-59, а також було задіяно й 21 "Шахед". Таким чином росіяни спробували створити багаторівневу та різнопрофільну атаку.

Особливою загрощою Світан вважає ракети Х-101.

"Із 45 ракет 33 було збито. А от пропущені 12 ракет Х-101 – серйозний показник. Ці ракети містять напівтонні бойові частини, які дозволяють зменшити дальність польоту ракети та об'єм паливних баків. Вони завдають серйозної шкоди, але наші ППО з нею впораються", – сказав він.

За його словами, для росіян зараз складно навіть визначити ціль та як до неї підійти. Ті цілі в Україні, які не можна з певних причин перемістити, прикриває ППО.

"Росіяни переходять в інший режим – геноцидний та терористичний, оскільки ми бачимо, як наносяться удари і по Одесі, і по Харкову, по житловому сектору та мирним людям. Бачимо втрати серед цивільного населення", – сказав військовий експерт.

Водночас кількість російських атак падає через те, що цілевказівки немає. Проте атака 8 травня – не остання.

"Протягом кількох днів буде повтор атаки такого ж рівня, можливо, вночі з 8 на 9 травня, тому найближчі 3-4 дні треба бути дуже обережними, особливо у нічний час", – попередив Світан.

Окрім атак по об'єктах енергетики, атаки росіян на Львівську область, зокрема Стрийщину, тривають. Адже там є найбільше в Європі газове сховище, де зберігатися принаймні кілька десятків млрд кубів газу, а використовувати його можуть як західні, так і українські компанії.

"Протягом літа там можна накопичити достатню кількість газу, щоб взимку не було ні теплових, ні електричних блекаутів. Росіяни намагаються до нього дістати та вибити крилатими ракетами "Кинджал", тому такі об'єкти мають бути прикриті системами протибалістичних зенітно-ракетних комплексів рівня SAMP/T або того ж Patriot", – сказав Роман Світан.

Він назвав оптимальний варіант протидії – польські два Patriot, за його словами, могли перекочувати на нашу територію та прикривати захід України та розташовані там енергооб'єкти.

"Вони важливі як для нас, так і для Польщі", – сказав Роман Світан.

Нагадаємо, росіяни у ніч проти середи, 8 травня, завдали масованого удару по містах України. Ворог запустив "Кинджали", "Калібри", балістику і дрони. Внаслідок атаки є влучання в об'єкти енергетики та вокзал у Херсоні.

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