Генштаб відреагував на звинувачення комбата Ширшина: буде розслідування

Олександр Ширшин / © Фото з відкритих джерел

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Генштаб створив робочу групу для вивчення обставин, які озвучив комбат 47 бригади «Маґура» Олександр Ширшин.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

«Детально буде проаналізовано накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військового управління, на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася», — відповіли у відомстві

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Там пообіцяли «ухвалити відповідні рішення» за результатами перевірки.

Нагадаємо, командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ «Маґура» Олександр Ширшин повідомив, що подав рапорт про звільнення з посади. Він звинуватив командування в «дебільних задачах» і невиправданій втраті людей.

Журналіст Юрій Бутусов, коментуючи допис комбата, закликав вище військове керівництво надати офіційну оцінку ситуації.

Зі слів Бутусова, йдеться про провальні дії поблизу села Тьоткіне, де підрозділи ЗСУ намагаються атакувати в лоб під російськими дронами, що фіксують та уражають українську техніку. Журналіст зазначає, що поставлені завдання не відповідають тактичній реальності, а організація операцій — слабка, без урахування сучасних загроз і потреб війська.

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На думку Бутусова, публічна заява Ширшина — це не лише протест офіцера, а й тривожний сигнал для армії та суспільства.

Підполковник НГУ, колишній начальний штабу бригади «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич також підтримав Олександра Ширшина.

«Коли знайдуть „цапа-відбувайла“ у вигляді комбрига, командира ОТУ чи ОСУВ — я не здивуюся. Вище військове командування не звикло брати на себе відповідальність. А реальність така: майже 99,9% завдань, які надходять до батальйонів — це прямі накази з Генштабу. Яку позицію відбити, яку посадку зачистити — абсолютно популістські, необґрунтовані, без підтримки — ідіотські штурмові операції або завдання, які безглуздо наражають особовий склад на небезпеку», — написав він.