"Буде сценарій, схожий на Херсонщину": військовий експерт про удари Сил оборони по мостах через річку Сейм на Курщині

Контроль переправ через річку Сейм замикає останню можливість для противника нормально забезпечувати логістику тих військ, які ведуть оборону цього району.

Завдавання ударів по мостах через річку Сейм зараз може перекрити нову зону, якщо дійсно буде підтверджено Силами оборони знищення чергового третього і в цьому районі останнього мосту через Сейм, це район села Кариж у Курській області.

Про це розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих у етері "Еспресо".

"І хочу нагадати, що перед цим був знищений міст в районі Глушкового, в районі Званного, і оце третій міст, який повністю блокує район базування противника, який обмежений з чотирьох сторін і, по суті, можна говорити про таке собі певне оперативне оточення. Тому що контроль переправ через річку Сейм до нього в цьому районі замикає останню можливість для противника нормально забезпечувати логістику тих військ, які ведуть оборону цього району”, – каже військовий експерт.

Валерій Рябих зазначив, що у разі знищення третього мосту через Сейм, росіянам доведеться повторити свої дії на Херсонщині, коли їм довелося тікати за Дніпро.

"Цей район обмежений з двох сторін річкою Сейм, з третьої сторони - державним кордоном, де тримають варту наші прикордонники і, з четвертої сторони - це саме зі сходу з успіхами наших військ в районі Снагості і Комарівки закриває цей район. І тут виникає ситуація, коли противник вимушений буде приймати для себе нелегке рішення і поступово робити те саме, що він робив у Херсонській області, коли був вимушений відійти за Дніпро. І тут така сама ситуація для противника складається. Цей район має площу близько 700 кілометрів, який вже наші сили контролюють дистанційно", – додав експерт.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ розширили плацдарм на Курщині, наблизившись на 5 км до річки Сейм.

Нагадаємо, росіяни будують понтонні переправи на Курщині.

Ми повинні були зробити це раніше! — Зеленський про наступ ЗСУ на Курську область

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