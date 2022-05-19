"Буде ще сильніше мілітаризована": Фейгін заявив, що для України відкрито дорогу для повернення ядерного статусу

Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що розв'язана Росією війна призведе до того, що Україна зможе повернути собі статус ядерної країни.
Це може стати як у рамках членства в НАТО, так і за самостійною відновленою ядерною програмою.
Про це Фейгін сказав в ефірі телеканалу "FREEДОМ".
"З Україною у Росії просто йде війна. Обговорювати нейтральний статус, якого вже не буде – немає сенсу. Україна не буде демілітаризована, вона не буде нейтральною. Це просто вже більше неможливо ніколи. Більше того, Україна буде ще сильніше мілітаризована. Я вважаю, рано чи пізно, можливо не завтра, Україна набуде ядерного статусу. Чи то вона в НАТО розмістить ці ракети, чи сама якось цей статус змінить", – зазначив він.
Крім того, Фейгін вважає, що російська агресія зрушила світ у бік нової гонки озброєння.
"Світ зрушив у той бік, що країни такого масштабу як Україна не залишаться осторонь будь-яких геополітичних та геостратегічних процесів, пов'язаних зокрема й з поширенням ядерної зброї. Це вже неможливо. У Росії цього не розуміють, а на Заході є, хто розумніший, вони будують ці плани далі ", – зазначив правозахисник.
Нагадаємо, що посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що вступ України до НАТО зменшить ризик ядерної війни.
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