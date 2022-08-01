"Буде синхронний рух у двох напрямках": Тука розповів, як Кремль відреагує на контрнаступ ЗСУ на півдні

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука розповів, яким буде наступний крок ворога: чи наполягатиме Кремль на переговорах, щоб закріпити свої позиції, чи намагатиметься просуватися далі.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "OBOZREVATEL".

"Швидше за все, буде синхронний рух у двох напрямках. З одного боку, вони підводитимуть не так Україну, як наших партнерів до додаткового тиску, впливу на Україну для того, щоб наші керівники пішли на початок подібних переговорів. А для більшої зговірливості нашого керівництва, з іншого боку, вони здійснюватимуть подальше посилення обстрілів тих територій, які розташовані глибоко в тилу, як це відбувається останніми днями. Таким чином вони намагатимуться деморалізувати керівництво України та посилити панічні настрої серед цивільного населення, посіяти тези "аби не було війни", посилюючи тим самим тиск на владу", - вважає Тука.

Він також додає, що наразі Україні не можна йти на компроміси, а українці, які виступають за припинення війни за будь-яку ціну, не викликають у колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб жодних симпатій.

"Чесно кажучи, такі люди не викликають у мене ніякого співчуття або симпатії. Що їм казати? Якщо в рамках цензури, то у відповідь на подібні сентенції я завжди згадую відому фразу Голди Меїр: "Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не дуже багато простору для компромісу"", - наголосив Тука.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 159-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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