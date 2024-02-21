"Буде сюрпризом для Росії": міністр оборони Литви заінтригував запланованою допомогою Україні

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що найближчим часом Україні можуть бути надані нові види підтримки, але які саме він поки не уточнив.

Про це пише видання LRT.

"Думаю, що найближчим часом ми побачимо, мені доводилося говорити з іншими міністрами, найрізноманітніші ініціативи щодо збільшення підтримки України, і це може бути не обов'язково зброя", - сказав Анушаускас.

За його словами, країни зійшлися на думці, що підтримку України потрібно збільшити і, можливо, навіть змінити за формою.

"Ми підтримуємо Україну військовими, фінансовими коштами, надаємо навчальну підтримку, але я думаю, що, можливо, будуть й інші форми, але я б не хотів зараз вдаватися в подробиці", - сказав міністр.

"Нехай це буде сюрпризом для Росії", - додав Арвідас Анушаускас.

Як пише LRT, естонська розвідка підрахувала, що якби європейські країни виділили 0,25% свого ВВП до військового бюджету України, це дозволило б їй вести війну цього і наступного року, і стало б дуже чітким сигналом для Кремля, що Європа не залишить Україну.

"Це, звісно, подвоїло б військову підтримку і, по суті, компенсувало б відсутність США в цій підтримці в ці місяці", - сказав Анушаускас.

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