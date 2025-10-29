ТСН у соціальних мережах

Буде те, що й з Бахмутом: оглядач — про небезпеку після заяви Путіна про Куп’янськ і Покровськ

Мирошников наголосив, що Куп’янськ і Покровськ «приречені», якщо Сили оборони не вчинять «певні дії» просто зараз.

Ірина Лаб'як
Руйнування в Куп’янську

Руйнування в Куп’янську / © Getty Images

Військовий оглядач Богдан Мирошников прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна про начебто «оточення» його армією Куп’янська і Покровська, застерігши, що ці міста можуть повторити долю захопленого ворогом Бахмута.

Про це Мирошников написав у своєму телеграм-каналі.

Перш за все, оглядач заперечив слова російського диктатора про оточення українських військ у Покровську та Куп’янську. Водночас Мирошников зазначив, що можна починати відлік разів, коли окупанти «звільнили» або «оточили» ці міста.

«У Бахмуті я збився після 20-го разу. В Покровську та Куп’янську може бути те саме, якщо прямо зараз будуть вчинені певні дії. Якщо ж ні — то насправді міста приречені, а боротьба за них нагадуватиме Соледар або Курахове», — застеріг оглядач.

Нагадаємо, раніше 29 жовтня Путін збрехав про те, що українські війська нібито оточені та заблоковані у Куп’янську та Покровську. Водночас диктатор заявив про готовність на певний час припинити бойові дії у зоні «оточення» для допуску туди журналістів.

У ЗСУ спростували слова Путіна. Там повідомили, що в Куп’янську та на околицях тривають важкі бої, де росіяни намагаються закріпитися в північній частині, але українські захисники не перебувають в оточенні. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також спростував заяву про оточення у Куп’янську та Покровську.

