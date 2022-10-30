Буде Третя світова: Жданов пояснив, чому країни Заходу не оголосять війну Росії

На думку Жданова, не можна, щоб у війну вступали країни Заходу, особливо ті країни-члени НАТО.

США та країни Заходу не оголосять війну Росії та не введуть свої війська до України, адже це автоматично спричинить третю світову війну.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Ні, не приєднаються (збройні сили західних країн – Ред.). Відразу вам скажу. Якщо, не дай Боже, приєднаються інші країни, це буде світова війна. Іран постачає Росії безпілотники, а Білорусь фактично є учасником війни. Але все одно війна має регіональний характер. Та й Білорусь фактично – сателіт РФ. А якщо вступить у бій НАТО, то це буде світова війна", – вважає експерт.

На думку Жданова, не можна, щоб у війну вступали країни Заходу, особливо ті країни-члени НАТО.

"Тоді буде зовсім інший рівень війни. Вони нам постачають зброю, вони нам надають військово-технічну допомогу, вони нам надають економічну фінансову допомогу. Але, на жаль, воюватимемо ми самі", — вважає він.

Експерт наголосив,що Путін понад усе намагається довести свою суб'єктність і посадити США і Байдена за стіл переговорів - перш за все, щоб показати власну значущість.

"Якщо вони, наприклад США, вступають у війну на нашій стороні, значить, вони вже змушені будуть з Путіним сідати за один стіл переговорів. Байден говоритиме з Путіним. Це те, чого хоче президент РФ. Адже зараз Путіна опустили "нижче плінтуса", з ним ніхто не хоче говорити.

Адже перемога — це досягнення цілей війни. А це одна з цілей цієї війни — щоб повернути Росію на геополітичну арену і щоб Путін диктував усьому світу свої умови та впливав на всі процеси у світі… Допустити цього не можна. Тому, на жаль, воювати ми будемо самі", — підсумував Жданов.