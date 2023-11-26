Буде тривалою та складною: майор запасу ЗСУ дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні

Україна самостійно не зможе перемогти Росію у війні на виснаження. Вона буде тривалою.

Таку думку висловив висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Це так само, як під час Другої світової війни. Франція самотужки не перемогла б Німеччину, хоча вони були приблизно однакові за потугою. Велика Британія – так само. Але всі разом, антигітлерівська коаліція дала можливість перемогти. Можливо, мої слова вибиваються з мейнстріму позитивних прогнозів і радощів від того, що незабаром ми не переможемо. Ні, якщо не буде зброї, не переможемо. За п’ять місяців на півдні ми просунулися на 18 кілометрів. Давайте далі розповідати, що все йде за планом. Так, це потужні фортифікації, це потужні війська, але ми не змогли йти далі. Чому? А де авіація? Де ще сто танків? Чим воювати? Каміннями кидатися? Самої лише мужності замало для перемоги. Треба віддати належне нашому президенту, РНБО, що вони почали казати про це вголос", - зазначив він.

На його думку, Україні треба допомагати не лише зброєю, а й людським ресурсом.

"Треба, щоб тут поруч з нами воювали наші союзники, військовослужбовці США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та інших країн Заходу, щоб зупинити Росію і зашкодити створенню потужної вісі зла Іран-Росія-Північна Корея", - вважає Гетьман.

Він впевнений, що війна не закінчиться наступного року. Вона буде тривалою.

"Чи зможемо ми перемогти у цій війні? Допоки Росія не окріпла, допоки йдеться про саме ці війська РФ, ми здатні хай не звільнити усі території, але дуже суттєво пошматувати російську армію за умов більш суттєвої допомоги навіть не людьми, а просто технікою. Треба бути готовими до того, що війна не закінчиться наступного року, вона буде тривала і дуже важка. Треба бути хай не песимістами, але хоча б реалістами", - припустив експерт.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, війна в Україні може затягнутись на 10-15 років.

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