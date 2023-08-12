"Буде важка осінь": Кулеба прогнозує посилення "голосів" у світі про переговори з РФ

Майбутній політичний сезон у світі може виявитися непростим для України в дипломатичному сенсі, оскільки в різних державах звучатимуть заклики щодо нібито необхідності переговорів з РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у прямому ефірі в Instagram в розмові з журналістом Вадимом Карп'яком.

"Буде дуже важкий політичний сезон, всіх попереджаю. Ми все одно обов’язково переможемо на всіх фронтах, але буде важка осінь", – сказав Кулеба.

На уточнювальне запитання про те, що означає "тяжка осінь" в дипломатичному сенсі, Кулеба відповів, що буде багато важких міжнародних самітів, на яких Україні потрібна "кількісна і якісна присутність всього світу, а не лише наших традиційних друзів з Європи та Північної Америки".

"Друге – ти ж бачиш всі ці голоси, які починають лунати в різних країнах світу, про те, що "проблеми", що треба переговори. Це не від урядовців лунає, але стають гучнішими ці голоси. Ми робитимемо все в межах міжнародного права і кримінального законодавства для того, щоб ці голоси згасали", – сказав Кулеба.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив про готовність до переговорів щодо війни в Україні, але поскаржився, що ні Київ, ні США з НАТО не бажають говорити з Москвою.

Зауважимо, дуже схожу заяву зробив речник російського президента Дмитро Пєсков. Він сказав про нібито відкритість РФ до "врегулювання по Україні" та поскаржився, що "Київ відкидає можливість діалогу".

Володимир Зеленський повідомив, що держава буде готовою до переговорів з РФ про мирне врегулювання війни лише після виходу ЗСУ на кордони 1991 року.