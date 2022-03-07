"Буде важко, але ми однозначно вистоїмо": заступниця міністра оборони - про наступ окупантів на Київ

"Буде важко, але ми однозначно вистоїмо": заступниця міністра оборони - про наступ окупантів на Київ

Генеральний штаб готовий до того, що ворог намагатиметься захопити столицю нашої країни.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала загрозу масштабного наступу російських військ на Київ, який може відбутися найближчим часом.

"Хочу всім сказати, що наш Генеральний штаб найбільше поінформований в цій країні і 24/7 інформація постійно з усіх джерел стікається і обробляється. Зараз дуже багато громадян пишуть, зокрема і мені, що відбувається. Знайте, що всю цю інформацію ми опрацьовуємо, її перевіряють. Тому ми дякуємо всім небайдужим, хто пише. Ми все це обробляємо. І справді інформація щодо Києва регулярно надходить, що саме на Київ будуть здійснюватися атаки. Це не несподіванка.

Ми розуміємо, що ключова ціль - це Київ. І Київ сьогодні в надійній обороні, сьогодні величезна кількість тероборони й інші підрозділи Збройних сил боронять Київ. Так, нам буде важко, але ми однозначно вистоїмо в цій боротьбі. На нашому боці правда і ми воюємо за свою землю. Нам нема куди відступати, у нас одна країна", - сказала Маляр в ефірі UA:Разом.