"Буде відповідальність для окупантів": Зеленський заручився підтримкою європейських лідерів

У розслідуванні воєнних злочинів Росії українська держава співпрацюватиме із Європейським союзом і міжнародними інституціями.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що притягнення російських військових, причетних до воєнних злочинів в Україні, буде спільною роботою української держави із Європейським союзом і міжнародними інституціями, зокрема, з Міжнародним кримінальним судом.

Про це він говорив у своєму зверненні проти ночі 5 квітня.

"Ми вже робимо все для того, щоб встановити всіх причетних російських військових до цих злочинів. Усе, щоб їх покарати", - наголосив український президент.

З цього приводу він провів розмови із президенткою Єврокомісії Урсулою фон Дер Ляйєн, а також з канцлером Австрії Карлом Нехаммером, з яким домовлявся про його візит до України найближчим часом.

Розслідування воєнних злочинів російських військ Зеленський обговорив також із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Темою розмови із польським лідером були, окрім того, нові санкції проти Росії, гуманітарна та оборонна співпраця з Польщею.

"Всі злочини окупантів фіксуються. Забезпечується необхідна процесуальна основа для притягнення винних російських військових до відповідальності за кожен скоєний ними злочин. Ми зацікавлені у максимально повному прозорому розслідуванні, результати якого будуть відомі і пояснені всій міжнародній спільноті", - запевнив Зеленський.

Український президент також наголосив на тому, що влада забезпечує максимальний доступ журналістів до Бучі та в інші звільнені міста України.

"Ми зацікавлені в тому, щоб там побували тисячі журналістів, якнайбільше, щоб світ побачив, що зробила Росія", - підкреслив він.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українська розвідка послідовно встановлює особи всіх загарбників та вбивць, які закатували і жорстоко вбили людей у населених пунктах Київщини,