"Буде влаштоване справжнє полювання": чоловіків призовного віку закликали негайно покинути Мелітополь

Чоловіки призовного віку, які перебувають на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, мають негайно виїхати на підконтрольні Україні території на тлі оголошення кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізації.

Про повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Закликаємо чоловіків призовного віку негайно покинути Мелітополь! Кремлівським диктатором підписаний Указ про оголошення мобілізації! На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей пройдуть найбільш жорсткі заходи! За чоловіками буде влаштоване справжнє полювання! Тим, хто відмовиться йти на смерть доведеться мати справу з чеченськими загрядзагонами. Шансів врятуватись не залишиться", - написав він.

Також Федоров додав, що вже через 10 днів чоловіки не зможуть покинути межі окупованої частини Запорізької області.

"Згідно з новим указом місцевого гауляйтера, з 1 жовтня виїзд за межі окупованої частини Запорізької області дозволено лише на підставі спецперепустки. Окупанти будуть "випускати" чоловіків тільки на фронт. Залишилось менше 10 днів для виїзду. Закликаємо терміново покинути тимчасово окуповані території", - пише мер.

Нагадаємо, що у ніч проти 20 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області п'яний колаборант, якого загарбники проголосили "поліцейським", розстріляв двох мирних жителів.

Читайте також:

Скільки часу потрібно Росії на підготовку мобілізованих: експерт відповів

У Держдумі хочуть першими відправити на фронт громадян України, які переїхали до РФ після 2014 року

"Поправки існують лише на папері": військовий експерт заявив, що Росії нічим придушувати бунти проти мобілізації