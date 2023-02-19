Буде зіткнення двох потужних сил: ексзаступник голови СБУ назвав підстави для перемоги України

Найближчим часом на фронті відбудеться потужне зіткнення ЗСУ і армії РФ.

Про це сказав в інтерв'ю "ГОРДОН" ексголова військової розвідки України, колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський.

"Усі дані дають підстави чекати певної напруги протистояння, зіткнення. Але це буде вже зіткнення не річної давнини, коли одна сторона не готова, а це буде зіткнення двох потужних сил. Одна – за якою стоїть технічна перевага, і друга – за якою стоїть навала масова людська. Я вірю у прогрес", – сказав колишній заступник голови СБУ.

На думку Скіпальського, саме технічна перевага української армії дає підстави для надії на перемогу України у війні проти Росії.

"Я вірю в те, що і наша влада, наш президент зробить усе, щоб послабити тут, скажімо так, ворожу чи негативну діяльність. Тому що внутрішній фронт, який з'їдає, – він також небезпечний. Адже він може нам завдати такого підступного удару, що ми опинимося в дуже складній ситуації. Воювати з Росією та думати про те, як змінити державне управління. Цю олігархічно-компрадорську систему треба ліквідувати. І це не так просто", – зазначив Скіпальський.

Раніше правозахисник Марк Фейгін зазначав, що очільник Кремля Путін збирає танки та концентрує авіацію на кордонах з Україною, однак ймовірний наступ окупантів не буде успішним.

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