"Буде зміна тактики дій Росії": у ГУР спрогнозували, чого очікувати Україні у 2023 році

Армія країни-терористки Росії у 2023 році може змінити тактику дій на полі бою.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз в Росії відбуваються активні процеси мобілізації. Перший етап, за оцінками розвідки Міноборони, завершений.

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Наразі росіяни завершують процедури злагодження проведення батальйонних, ротних навчань і на початок 2023 року вони вже будуть готові до бойового застосування. Очікується, введення на нашу територію нових підрозділів і частини підрозділів територіальних військ РФ.

"Що ми очікуємо? По-перше - це підтягування резервів російських військ до наших кордонів. Введення на нашу територію нових підрозділів і введення частини підрозділів територіальних військ. І це ми вже спостерігаємо в Херсонській області. Це продовження наступальних дій на окремих напрямках і основною метою ворога все ж таки буде повне захоплення Донецької області та утримання тих тимчасово окупованих територій, які зараз перебувають під контролем РФ. І те, що ми прогнозуємо, - це буде зміна тактики дій Росії на полі бою", - додав Скібіцький.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, чи допоможуть Путіну 2 млн мобілізованих росіян здобути перемогу.

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