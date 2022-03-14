Верещук розповіла про гуманітарний конвой до Маріуполя

Вчора гуманітарна кола через ворожі обстріли не змогла дістатися до заблокованого окупантами міста.

Сьогодні, 14 березня, Україна знову буде намагатися розблокувати рух гуманітарного конвою до Маріуполя.

Про це 14 березня заявила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Сьогодні ми вкотре будемо намагатися знов розблокувати рух гуманітарного конвою з продуктами та медикаментами з міста Бердянськ через Мангуш до міста Маріуполя", - сказала вона.

Варто зазначити, що гумконвой до Маріуполя, який перебуває у стані гуманірної катастрофи, не може потрапити через постійні обстріли окупантів. Мирні мешканці перебувають у місті заблокованими без світла, опалення, води, їжі та медикаментів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 19-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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