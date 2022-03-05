"Будемо нищити без попереджень і жалю": голова Держприкордонслужби попередив росіян про наслідки за напад на Україну

"Будемо нищити без попереджень і жалю": голова Держприкордонслужби попередив росіян про наслідки за напад на Україну

Дейнеко запевнив, що українські захисники нищитимуть окупантів, доки наша земля не очиститься від них.

Росія, яка цинічно напала на Україну, відчуває на собі всю неприборкану лють українських захисників та всього українського народу. Окупантом не вдалося швидко загарбати Україну, натомість за скоєні злочини терористи будуть покарані - українські захисники нищитимуть їх, доки наша земля не очиститься від них.

Про це голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко у Facebook.

Він голосив, що держава-агресор РФ розв’язала криваву, нічим не виправдану, війну проти України, яку бачить і засуджує увесь світ.

"І ворог ніяковіє, адже від 24 лютого відчуває на собі всю неприборкану лють українських захисників та всього Українського народу. Швидкого поневолення України, як планувалося, не вийшло. При цьому російські тварюки не мають честі та гідності. Щоб там не говорили нападники, вони порушують всі можливі правила ведення війни, свідомо руйнують цивільну інфраструктуру", - зазначив Дейнеко.

Крім того, він нагадав, що російські терористи застосовують проти мирних українських міст артилерію та авіацію, від снарядів гинуть наші діти та жінки. Вони влучають в садочки, школи, лікарні. З танків російські солдати розстрілюють автомобілі з людьми.

Дейнеко наголосив, що з терористами не може бути перемовин. А тому, замість казок на кшталт "мы не знали", "ехали на учения", голова Держприкордонслужби порадив окупантам одразу кидати зброю і повертатися назад.

"Ми не заспокоїмося, поки наша земля не очиститься від вас! Бійтеся нашого гніву, вам його не стримати!!! За пролиті сльози наших жінок, за вбитих вами українських дітей, за кожного загиблого дорослого, побратима, за всіх українців, на яких ви направили свої ракети, ми будемо вас нищити! Без попереджень і без жалю!", - емоційно зауважив він.

Дейнеко зазначив, що прикордонники, воїни Збройних сил, Нацгвардії, підрозділів територіальної оборони, інших силових відомств та структур вмотивовані, стійкі та непохитні у бажанні звільнити рідну землю від російської орди.