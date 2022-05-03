"Будемо обов’язково оприлюднювати фото військових РФ": Венедіктова розповіла про експертизи, які проводяться в Ірпені

В Україні слідчі проводять експертизи зброї, з яких вбили мирних мешканців Ірпені.
Експерти також перевіряють місця та напрямки, з яких окупанти вели вогонь по українцях.
Про це під час конференції 3 травня повідомила генеральна прокурор України Ірина Венедіктова.
“Вже призначена комплексна будівельно-технічна, авторознавча, експертиза зброї, слідів та обставин її використання, вибухотехнічна та пожежна експертизи. В Ірпені зараз працюють експерти щодо цих експертиз. Чекаємо на їх результати”, - розповіла Ірина Венедіктова.
Вона також додала, що результати та висновки цих експертиз, а також свідків слідчі однозначно встановлять.
“Коли ми маємо розуміння, що ми зробили всі необхідні процесуальні слідчі дії і у нас є всі обґрунтовані підстави починати підозрювати конкретних російських військових, які тут катували та вбивали людей, ми будемо обов’язково оприлюднювати їх фото”, - наголосила генеральна прокурор України.
Нагадаємо, що Денісова назвала геноцидом усиновлення вивезених до Росії українських дітей-сиріт.
Читайте також:
- У Вугледарі окупанти розстріляли трьох людей, які прийшли по воду
- Борис Джонсон відеозв’язком виступив перед Верховною Радою: "Груба сила агресора нічого не важить проти моральної сили народу"
- Київ отримав два автомобілі швидкої допомоги від Брюсселя