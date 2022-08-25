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"Будемо реагувати": у Росії знову захотіли мирних переговорів з Україною

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"Будемо реагувати": у Росії знову захотіли мирних переговорів з Україною

Фото: Associated Press

Росія нібито готова до мирних переговорів з Україною.

Якщо у Києві захочуть відновити такі перемовини, то держава-терористка погодиться. 

Про це заявив голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ та член переговорної делегації Леонід Слуцький, повідомляють російські пропагандисти. 

Російський депутат сказав, що він зараз не знає, як можуть відновитися переговори між Україною та Росією, проте держава-окупантка нібито готова до перемовин. 

"Але рішення приймаються не в Державній думі, тому якщо українська сторона заявить, що готова до переговорів на будь-якому рівні і в будь-якому форматі, тоді будемо це обговорювати і реагувати", - зазначив він.

Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк переконаний, що будь-яке тимчасове перемир’я означатиме продовження агресії з боку Російської Федерації в майбутньому.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1201
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