"Будемо штурмувати Дніпропетровську область": розвідка перехопила розмову російського окупанта (аудіо)

Українські розвідники перехопили телефонну розмову російського окупанта Руслана, в якій той розповідає дружині про плани штурмувати Дніпропетровську область і зізнається у мародерстві.

Окупант був "мобілізований" з території "ДНР" і зараз його підрозділ дислокується в Зеленодольску Дніпропетровської області.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

"Вдома будемо не скоро, по ходу. Ну на черзі штурмуватимемо Дніпропетровську область, вона в нас поки... Підтягнулися літаки, авіація, будемо штурмувати далі Дніпропетровську область", – розповів окупант.

На тезу дружини про те, що після трьох місяців війни бійців мали б відпустити додому, чоловік сказав, що орієнтовна дата закінчення служби – кінець серпня-початок вересня.

Окрім того, бойовик розповів, як він разом з поплічниками вкрали сім сонячних батарей.

Дружина, яка працює вихователькою в дитсадку, своєю чергою поскаржилась загарбнику, що з травня їй не виплачуватимуть зарплату. Мовляв, їх і так годують та забезпечують господарськими товарами. Чоловік запевняє, що скоро все зміниться.

"Поклали багато пацанів. Мовчати ніхто не буде. Багато чого надивився. У нас "республіки" зажерлись дуже сильно. Тут у всіх такий настрій. Все це безслідно не минеться, коли всі ми додому повернемось. Що вони зробили, скільки пацанів перебили, скільки скалічили", – розповів бойовик.

"Ось тому я і не хочу хлопчика. Щоб ось так якісь тварюки забрали просто", – відповіла йому дружина.

❗️Окупанти крадуть сонячні батареї та жаліються на великі втрати #ГУРперехоплення #ГУРперехоплення ▪ Нещодавнє перехоплення розмови військовослужбовця окупаційної армії розкрило найближчі плани росіян на сході України та ще раз підтвердило репутацію загарбників як професійних мародерів. ▪ Руслан, мобілізований з території так званої «ДНР», підрозділ якого дислокується в Зеленодольску Дніпропетровської області, розповів дружині, що найближчим часом планується новий наступ: «Будемо штурмувати Дніпропетровську область. Підтягнулися літаки, авіація». ▪ А от попередні плани – повернутися додому після трьох місяців війни, не справдились. Тепер орієнтовна дата закінчення служби це кінець серпня – початок вересня: «Що поробиш, війна…». ▪ Також Руслан хвалиться дружині «бойовими здобутками»: «Сьогодні одну штуку цікаву промутили. Сп… (вкрали) сім сонячних батарей. Промислових, великих». ▪ Дружина скаржиться, що з травня їй не будуть виплачувати зарплатню (вона вихователь дитячого садка). Мовляв, їх і так годують та забезпечують господарськими товарами. ▪ Чоловік запевняє, що скоро все зміниться, адже «Поклали багато пацанів. Мовчати ніхто не буде. Багато чого надивився. У нас республіки зажерлись дуже сильно. Тут у всіх такий настрій. Все це безслідно не минеться, коли всі ми додому повернемось. Що вони зробили, скільки пацанів перебили, скільки скалічили». На що дружина відповідає: «Ось тому я і не хочу хлопчика. Щоб ось так якісь тварюки забрали просто…» ▪ Прикметно, що ані чоловік, ані дружина, при всьому своєму обуренні, жодним чином не засуджують причину своїх негараздів – війну та масові вбивства. І ставляться до цього просто як до чергової «роботи». Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Субота, 30 квітня 2022 р.

Нагадаємо, 29 квітня російські окупанти здійснили артилерійський обстріл забороненими касетними боєприпасами сіл Мар’янське, Мала та Велика Костромка Криворізького району Дніпропетровської області.

Через ворожі обстріли частково зруйновано близько 10 будинків на Дніпропетровщині

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