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"Будемо сіяти": голова ОВА розповів про ситуацію на звільнених теренах Сумщини

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"Будемо сіяти": голова ОВА розповів про ситуацію на звільнених теренах Сумщини

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Наразі окупанти "бушують" від Білопілля до Конотопу.

На звільненій території Сумщини відновлюють інфраструктуру, зв'язок, транспортне сполучення. 

Про ситуацію в регіоні розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

На звільнені від окупантів території завозять продукти, ліки, предмети гігієни. Частково у Тростянці відновили електропостачання, триває робота з відновлення електропостачанні в інших громадах. 

За словами Живицького, окупанти "бушують" від Білопілля до Конотопу.

"Прошу мешканців Конотопщини триматися, не виходити не вулицю без особливої потреби, бути обережними! Ситуацію ми добре знаємо і працюємо! Найтемніша ніч - перед світанком", - зазначив голова ОВА.

Також Живицький провів зустріч з представниками промислових підприємств, щоб відновити в регіоні виробництво.

"Приємно що на звільнених територіях де вчора були орківські танки вже їдуть наші мирні трактори та сівалки!  Не дивлячись на на що - будемо сіяти", - запевнив він.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили Тростянець від окупантів.

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