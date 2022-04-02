"Будемо сіяти": голова ОВА розповів про ситуацію на звільнених теренах Сумщини

"Будемо сіяти": голова ОВА розповів про ситуацію на звільнених теренах Сумщини

Наразі окупанти "бушують" від Білопілля до Конотопу.

На звільненій території Сумщини відновлюють інфраструктуру, зв'язок, транспортне сполучення.

Про ситуацію в регіоні розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

На звільнені від окупантів території завозять продукти, ліки, предмети гігієни. Частково у Тростянці відновили електропостачання, триває робота з відновлення електропостачанні в інших громадах.

За словами Живицького, окупанти "бушують" від Білопілля до Конотопу.

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"Прошу мешканців Конотопщини триматися, не виходити не вулицю без особливої потреби, бути обережними! Ситуацію ми добре знаємо і працюємо! Найтемніша ніч - перед світанком", - зазначив голова ОВА.

Також Живицький провів зустріч з представниками промислових підприємств, щоб відновити в регіоні виробництво.

"Приємно що на звільнених територіях де вчора були орківські танки вже їдуть наші мирні трактори та сівалки! Не дивлячись на на що - будемо сіяти", - запевнив він.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили Тростянець від окупантів.