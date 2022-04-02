"Будемо сіяти": голова ОВА розповів про ситуацію на звільнених теренах Сумщини

Наразі окупанти "бушують" від Білопілля до Конотопу.
На звільненій території Сумщини відновлюють інфраструктуру, зв'язок, транспортне сполучення.
Про ситуацію в регіоні розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
На звільнені від окупантів території завозять продукти, ліки, предмети гігієни. Частково у Тростянці відновили електропостачання, триває робота з відновлення електропостачанні в інших громадах.
За словами Живицького, окупанти "бушують" від Білопілля до Конотопу.
"Прошу мешканців Конотопщини триматися, не виходити не вулицю без особливої потреби, бути обережними! Ситуацію ми добре знаємо і працюємо! Найтемніша ніч - перед світанком", - зазначив голова ОВА.
Також Живицький провів зустріч з представниками промислових підприємств, щоб відновити в регіоні виробництво.
"Приємно що на звільнених територіях де вчора були орківські танки вже їдуть наші мирні трактори та сівалки! Не дивлячись на на що - будемо сіяти", - запевнив він.
Нагадаємо, що ЗСУ звільнили Тростянець від окупантів.
- Тростянець найбільше на Сумщині потерпав від російських окупантів. Жінки народжували дітей просто вдома, бо не було ніякої можливості дістатися до лікарні. Загарбники не давали хоронити померлих і гонили людей пішки до Росії.
- Також окупанти кинули гранату в мирних мешканців Тростянця, загинуло двоє чоловіків.
- Нагадаємо, що на Сумщині росіяни заганяли місцевих у фейкові "зелені коридори" і використовуали, як "живі щити".
- Раніше на Сумщині загарбники викрали "швидкі" та влаштували бій між собою через "шашличну".