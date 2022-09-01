Будемо стежити за ситуацією на ЗАЕС, допоки вона не стабілізується - заява гендиректора МАГАТЕ

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що продовжуватиме стежити за ситуацією на окупованій росіянами ЗАЕС, доки вона не стабілізується.

Очільник місії МАГАТЕ після візиту на станцію зауважив, що цілісність ЗАЕС порушували декілька разів цілеспрямовано, але він сказав, що це були саме російські військові.

Таку заяву Гроссі висловив після відвідування ядерного об'єкта, пише CNN.

"Я хвилююся і буду продовжувати хвилюватися за станцію, поки у нас не буде ситуації, яка буде більш стабільною і більш передбачуваною. Очевидно, що завод і фізичну цілісність заводу кілька разів порушували випадково і навмисно. Де б ви не стояли, що б ви не думали про цю війну. Це те, чого не може бути, і тому ми намагаємося запровадити певні механізми і присутність", – додав він.

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Нагадаємо, 1 вересня місія МАГАТЕ відвідала захоплену росіянами Запорізьку АЕС в Енергодарі. Гендиректор МАГАТЕ та очільник місії Рафаель Ґроссі повідомив, що вдалося побачити "ключові речі" у перші години візиту на ЗАЕС.

Після цього місія МАГАТЕ поїхала зі станції, залишивши там 5 своїх експертів, які продовжать роботу.

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