"Будемо відступати": експерт заявив, що ЗСУ не можуть зупинити наступ РФ на сході

За оцінками експерта, українським військам доведеться відійти на лінії оборони, умовно, під Краматорськ або під Слов’янськ, швидше, ніж планувалося.

Українським військам, на відміну від Харківського напрямку, наразі не вдається зупинити наступ російських окупантів у східній операційній зоні – ані на Покровському, ані на Краматорському напрямках.

Про це військовий експерт Михайло Жирохов розповів у ефірі Radio NV.

Експерт пояснив, що причиною неспроможності ЗСУ зупинити ворожий наступ на сході є те, що кількість снарядів, які надають західні союзники, ще не достатня для насичення всіх ділянок фронту.

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"І зараз увага [прикута] до Харківського напрямку. І, наскільки я знаю, саме артилерійським бригадам і бригадній артилерії, яка воює там, максимум снарядів надано", – повідомив Жирохов.

Він також описав тактику, яку використовують українські війська на сході:

"Поки ми не закріпимося на фортифікаційних спорудах, на лініях оборони, ми потихеньку, на жаль, здаємо свою територію за рахунок того, що оці бригади, які там воюють, [завдають] максимальної шкоди ворогу і [мають] мінімальні втрати. І до принаймні першої лінії оборони ми будемо відступати".

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Експерт звернув увагу на ситуацію поблизу міста Часів Яр. За його словами, росіяни стверджують, що їхні війська вже мають плацдарм на правому березі каналу Сіверський Донець — Донбас.

"Наскільки це відповідає дійсності, подивимося. Але це неприємний дзвіночок, який може означати те, що відступ буде пришвидшений. І ми відійдемо, умовно, під Краматорськ або під Слов’янськ, на лінії оборони, які будуються, швидше, ніж планували", – оцінив Жирохов.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Владислав Селезньов попередив, що окупанти зосереджуватимуть основні зусилля на східному фланзі фронту. Йдеться про три ключові напрямки – на Краматорськ, Покровськ і Курахове.

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