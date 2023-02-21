"Будемо відсувати лінію розмежування": Путін пригрозив окупувати нові території України

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив ескалацією у війні, якщо Україна отримає далекобійну зброю.
Путін заявив, що Захід намагається переламати перебіг бойових дій в Україні, збільшуючи військові поставки Києву. Однак, за його словами, це лише ускладнить ситуацію.
Про це Путін сказав 21 лютого під час виступу перед Федеральними зборами РФ.
"Одна обставина має бути зрозуміла для всіх: що більш далекобійні західні системи будуть прибувати до України, то далі ми будемо змушені відсувати загрозу від наших кордонів", - заявив Путін.
Нагадаємо, президент США Джо Байден 20 лютого заявив, що російський диктатор Володимир Путін має на меті знищити Україну. Але кремлівський диктатор уже зазнає поразки, а Захід підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно.
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