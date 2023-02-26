"Будемо відсувати загрозу": Шойгу вибухнув новими погрозами через далекобійну зброю Україні

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відреагував на постачання Україні озброєння країнами Заходу. Шойгу погрожує, мовляв, ще більшим загостренням війни в України.

Про це Шойгу заявив пропагандистському російському телеканалу.

Шойгу продовжив пропагандистське твердження Путіна, що, мовляв, Росія "буде відсувати загрозу від своїх кордонів" в залежності від того, "яку зброю дадуть західні країни Україні".

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Російський міністр твердить, що буцімто озброєння, яке отримає Україна для того, щоб захищати своїх ж землі від російських військ, які незаконно вторглися ще в 2014 році і продовжили повномасштабний напад в 2022-му, є "загрозлим" для РФ і його треба "відсувати".

"Це залежить від тієї зброї, яка буде видана Києву", - сказав Шойгу, коментуючи слова Путіна, який днями пригрозив Києву окупацією нових територій у разі отримання більш далекобійних систем.

До слова, окупанти від 24 лютого 2022-го втратили в Україні щонайменше 148 130 осіб.

Нагадаємо, раніше диктатор Кремля Володимир Путін висловив цинічну думку, що "до Росії всі лізуть, бо заздрять".

Як за рік змінилася допомога Заходу Україні і чого очікує Київ наступними місяцями, читайте пояснення WSJ тут.

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