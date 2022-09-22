"Будете вбиті чи поранені": українців у Криму закликали саботувати мобілізацію РФ і ухилятися від неї

Українців в незаконно анексованому Криму закликають саботувати мобілізацію, яку оголосила РФ, і ухилятися від неї.

За участь у війні проти України в лавах армії РФ жителі тимчасово окупованого Криму будуть притягнуті до відповідальності.

Про це заявила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.

"Ми розуміємо, що Російська Федерація буде намагатися призивати саме наших українських громадян, які проживають на окупованих територіях, включно з АРК та м. Севастополем. Тому ми закликаємо українських громадян саботувати мобілізацію, ухилятися від неї", - наголосила вона.

Ташева нагадала, що за участь у війни проти України в лавах армії РФ жителі окупованого Криму будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним українським законодавством.

"Ви маєте розуміти, що якщо потрапите на поле бою, швидше за все, ви будете вбиті чи поранені, станете інвалідами. Ми не хочемо такого для наших українських громадян", - підсумувала Ташева.

Як повідомлялося, біля вілли у Криму вщент спалили машини відомого російського пропагандиста Кисельова (фото).

Нагадаємо, жителям незаконно анексованого українського Криму окупанти надсилають повістки до армії Росії через сайт державних послуг.

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