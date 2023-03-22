Будинки досі тліють: всі подробиці ракетного удару Росії по багатоповерхівках у Запоріжжі (моторошні фото та відео)

На цей час відомо про 25 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років). Одна людина загинула.

Близько опівдні 22 березня Росія атакувала Запоріжжя. Цілями стали звичайні житлові багатоповерхівки. Внаслідок атаки росіян є постраждалі, серед яких двоє дітей, та відомо про одну жертву. Наразі триває рятувально-пошукова операція.

Все, що відомо про терористичну атаку країни-агресорки в Запоріжжі - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Росія завдала удару ракетами

У Запоріжжі в середу, 22 березня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За словами очевидців, їх було кілька. Це згодом підтвердила влада. Після цього в Мережі почали публікувати кадри з місця "прильоту". На фото та відео видно, як горіли кілька поверхів, а над будинками здійнявся густий дим.

О 12:00 керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що російські окупанти обстрілюють Запоріжжя ракетами. Він повідомив, що під ворожим ударом - житлові будинки, а також острів Хортиця.

Реакція Зеленського

Глава держави Володимир Зеленський відреагував на терор росіян та показав відео моменту влучання снаряда в будинок. Також він закликав світ до більшої "єдності та рішучості, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя українців".

"Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей. Це не повинно стати “просто звичайним днем” в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя", - наголосив Володимир Зеленський.

Внаслідок удару є багато постраждалих та відомо про одну жертву

У міськраді уточнили, що під час атаки російських злочинців постраждали два дев’ятиповерхові будинки. Внаслідок ракетного удару, за попередніми даними, постраждали 18 людей, серед яких діти 7 та 9 років. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані.

"На цей час відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років). 11 дорослих госпіталізовано (з них четверо перебувають у тяжкому стані, семеро – в середньому). Ще п‘ятеро людей отримали медичну допомогу на місці прильоту. Дітей зараз везуть до медичних закладів", - написав о 13:45 секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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О 13:58 Куртєв уточнив, що постраждало 25 людей, з них 3 - у тяжккому стані. На жаль, одна людина загинула.

"На жаль, одна постраждала людина, яка перебувала у важкому стані, загинула. За оновленою інформацією, зараз у лікарнях знаходиться 25 людей. 3 людини - у важкому стані, 19 - у середньому, 3 - у легкому (з них двоє дітей)", - додав він.

На місці працюють рятувальники ДСНС та міської аварійно-рятувальної служби, медики, психологи, працівники соцзахисту, волонтери, міська асоціація шелтерів.

Окупанти атакували місто шістьма ракетами

Згодом голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що Росія випустила по місту шість ракет, одна з яких влучила у ціль. Він підтвердив, що одна з російських ракет влучила в дах будинку, але не вибухнула.

На цей момент відбувался евакуація із двох постраждалих будинків. Людей будуть евакуювати до комунальних підприємств, гуртожитків, а також підготовлені номери в готельних комплексах. Розгорнуто штаб, постраждалі можуть звернутися по допомогу туди.

В пошкодженій багатоповерхівці в Запоріжжі почався витік газу

Як повідомила кореспондентка ТСН із місця події, в сусідньому багатоповерховому будинку, який також зазнав пошкоджень внаслідок удару, стався витік газу. На місце викликали відповідні служби. За оновленою інформацією, помер 1 чоловік ( 4 людей у тяжкому стані), троє дітей постраждало (в одного отруєння чадним газом).

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