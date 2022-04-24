Будинки людей на Луганщині під вогнем росіян: окупанти за добу вбили 6 осіб, ще двоє поранені (фото)

Російська армія напередодні 12 разів обстріляла Луганську область, у результаті чого загинуло шестеро людей і поранено ще двоє.

Росіяни 12 разів обстрілювали мирні помешкання жителів Луганщини 23 квітня.

Про це інформує голова ОВА Сергій Гайдай.

Під вогнем окупантів опинилися Гірське, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Шестеро осіб загинули після учорашньої артилерійської атаки по містам Гірське та Золоте. Ще дві людини важко поранені.

Також у Лисичанську ще зранку зайнялася багатоповерхівка, в Рубіжному вночі полум’ям охопило приватний будинок.

У Сєвєродонецьку руйнувань зазнали одразу п’ять будинків, чотири з яких розташовані поруч, а також будівля національної поліції.

Крім того, стало відомо про двох жертв, в яких росіяни забрали життя – декілька днів тому ворожий снаряд влучив у будинок в Попасній. Під завалами опинилися дві жінки, яких, на жаль, врятувати не вдалося.

Також 23 квітня у Рубіжному рятувальники евакуювали з-під обстрілів трьох осіб.

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