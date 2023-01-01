Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Будинки у вогні: окупанти били по мирному населенню міст і сіл Харківщини (фото)

Дата публікації
Перегляди
2050
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Будинки у вогні: окупанти били по мирному населенню міст і сіл Харківщини (фото)

Фото: Олег Синєгубов

На щастя, люди не постраждали.

Російські окупанти 31 грудня завдавали ударів по мирному населенню міст і сіл Харківщини з мінометів та артилерії. Є пошкодження цивільних будівель.

Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

У Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено господарські будівлі, сталися масштабні пожежі. 

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, за добу постраждалих, на щастя, не було. 

Крім того, в області тривають роботи із розмінування. За минулу добу піротехніки знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення Сили оборони України ведуть бої з ворогом, щоденно завдаючи окупантам нових втрат. Україна переможе!", - пише Синєгубов.

Нагадаємо, у Генштабі заявили, що на Харківщині ворог посилив контррозвідувальні заходи. Армія РФ здійснює розшук проукраїнські налаштованого населення.

Читайте також:

Свято назло ворогам: навіть ракетний терор не завадить Харкову і Львову

Свято назло ворогам: навіть ракетний терор не завадить Харкову і Львову

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2050
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація