Будинки у вогні: окупанти били по мирному населенню міст і сіл Харківщини (фото)

На щастя, люди не постраждали.
Російські окупанти 31 грудня завдавали ударів по мирному населенню міст і сіл Харківщини з мінометів та артилерії. Є пошкодження цивільних будівель.
Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.
У Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено господарські будівлі, сталися масштабні пожежі.
За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, за добу постраждалих, на щастя, не було.
Крім того, в області тривають роботи із розмінування. За минулу добу піротехніки знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів.
"На лінії зіткнення Сили оборони України ведуть бої з ворогом, щоденно завдаючи окупантам нових втрат. Україна переможе!", - пише Синєгубов.
Нагадаємо, у Генштабі заявили, що на Харківщині ворог посилив контррозвідувальні заходи. Армія РФ здійснює розшук проукраїнські налаштованого населення.
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