Будинки в Криму та Києві, автівки та акції: у дружини Медведчука арештували майно на більш ніж 5 мільярдів

В Україні заарештували майно дружини Медведчука Оксани Марченко. Загальна вартість арештованих активів становить більше ніж 5,6 млрд грн.

Про це повідомили в пресслжбу СБУ.

Як стало відомо, рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п’ять офшорних компаній. Арешти також накладені на дві земельні ділянки, чотири житлові будинки в Києві та Криму і 10 автомобілів.

“Крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах. Серед них – київські компанії “Терра-Інвест”, “Укркапітал” і “Спорт-Тур”, які дружина Медведчука використовувала для проведення підривної діяльності проти України. Саме вони заснували фірму за законами рф, через яку Марченко переводила мільйонні суми на рахунки росгвардії та мвс рф в окупованому Криму, а також сплачувала «податки» до російського бюджету”, - розповіли в СБУ.

Нагадаємо, що Медведчук подав до суду проти ВР через те, що його позбавили депутатського мандата.

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