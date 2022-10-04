Будинки знищені під фундаменти: ворог нищить села на Миколаївщині, з яких їх витісняють

У прифронтовому селі на Миколаївщині роздають допомогу тим, хто лишився жити під обстрілами дуже швидко і по буханці на людину, йдеться в ТСН.

У розбитих селах на лінії фронту ще залишаються люди, які планують зимувати в своїх понівечених обстрілами будинкам. Щойно фронт йде трохи уперед, до своїх розбитих обійсть повертаються й ті, хто втікав від війни. Але небезпека залишається максимально. Снарядами та мінами окупанти рівняють села на цьому напрямку, бо не можуть зупинити рух наших військ, тому помсту зганяють на мирних мешканцях.

"Залежно від віддаленості фронта, там, де на нулі, знищено майже 70%, людям не буде куди повертатися. Будинки знищені взагалі під фундаменти", - розповідає військовий, який з побратимами виганяють ворога.

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Невеликими групами українські воїни виходять на лінію і знищують ворожу техніку і російських десантників. Машини буквально під вогнем ворожої артилерії маневрують у відкритому полі. Бойовий досвід ці хлопці здобувають у боях з окупантами. Вони кажуть, що найважче втрачати друзів, з якими прийшов на фронт і з якими ділився останнім у шанцях.

"Важко звикати, коли над тобою щось прилітає, чи біля тебе. Важко бачити, коли побратимів вивозять, яким вчора спілкувався. Дізнаюсь що поранений, чи взагалі немає - це тяжко сприймати", - кажуть бійці.

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