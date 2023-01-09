Будинки зрешетило, подвір'я в уламках: росіяни масовано ракетами накрили Донеччину (фото наслідків)

Російські війська 9 січня вдарили по Костянтинівці і Курахівці Донецької області. У результаті атаки щонайменше 2 цивільних поранено.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

За його даними, у Костянтинівці зазнав удару російської армії промисловий об'єкт.

Також під масований обстріл потрапила Курахівка — щонайменше 2 цивільних поранено, пошкоджено понад 20 будинків.

"Росіяни цілеспрямовано нищать цивільних та промисловий потенціал області. Це і є їхній справжній намір — знищити всіх і все на нашій землі. Але ми вистоїмо і все відбудуємо — кращим, ніж було!", - додав Кириленко.

Нагадаємо, 8 січня Павло Кириленко повідомляв, що за добу окупанти завдавали ракетних ударів по Краматорську, по Костянтинівці, по Курахівці, Вовчанці. Протягом ночі тривали артобстріли Мар'їнки, а на ранок обстрілу з Градів зазнала Авдіївка.

За його даними, у Бахмуті та Соледарі загинули люди. Ще двоє людей в області за вчора було поранено.

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